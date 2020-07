Duarte Vale e Nuno Borges defrontam-se na final da 3.ª etapa do Circuito Sénior da FPT

Frederico Silva desistiu este sábado lesionado das meias-finais e permitiu a Nuno Borges a qualificação para a final do terceiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), assim como Francisca Jorge na competição feminina.

Na primeira meia-final masculina do dia, disputada no Tennis Club da Figueira da Foz, Frederico Silva e Nuno Borges disputaram um encontro bastante equilibrado, com cada um a vencer um set. No primeiro jogo da terceira partida, contudo, Frederico Silva abandonou com problemas na anca esquerda, quando o resultado estava fixado em 4-6 e 6-4, e cedeu a passagem à final a Borges.

"Tenho andado com uma dor na perna desde o encontro com o João Sousa. Estou a tentar recuperar, mas precisava de mais uns dias entre torneios que acabei por não ter. Fui tentando jogar, mas hoje senti-me muito limitado desde o início. Tentei ganhar em dois sets mesmo com dores, mas não consegui fazê-lo e optei por desistir porque estava a piorar bastante. A perna estava muito presa e não estava a conseguir jogar", explicou o esquerdino das Caldas da Rainha.

Já Nuno Borges, campeão da primeira etapa do Circuito Sénior da FPT, confessou ter vivido um encontro "complicado".

"Muitas emoções diferentes, senti-me bem e depois mal, com alguns altos e baixos, mas joguei bem. Ele é um jogador muito duro e acho que tenho muita coisa positiva a tirar deste encontro. Senti-me a cair para o lado negro no final do segundo set, mas tentar manter-me positivo e confiante foi a chave para a segunda partida. Tenho muita tendência para expressar-me muito e isso nem sempre me ajuda", salientou.

Na final Nuno Borges vai defrontar Duarte Vale, de 21 anos, que precisou de duas horas e 29 minutos para derrotar Luís Faria, por 7-5, 3-6 e 6-3, após a interrupção do encontro devido a chuva e trovoada na Figueira da Foz.

Na competição feminina, pela terceira semana consecutiva, Francisca Jorge e Inês Murta vão discutir o título do Circuito Sénior da FPT, desta feita no Tennis Club da Figueira da Foz.

Depois de eliminar Ana Filipa Santos em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1, a tricampeã nacional absoluta e número um portuguesa marcou novamente encontro com a algarvia Inês Murta, campeã no Lisboa Racket Centre no último domingo, que bateu Maria Inês Fonte em duas partidas, por 6-2 e 6-1.