Elena Rybakina conquista torneio de Roma após desistência de Anhelina Kalinina

A tenista cazaque Elena Rybakina conquistou este sábado o torneio de Roma, o segundo da categoria WTA 1.000 na temporada, após desistência da ucraniana Anhelina Kalinina, que se lesionou no joelho esquerdo, no final do primeiro parcial.

Na final do torneio de terra batida transalpina, que foi adiada para a noite, face à chuva que caiu na capital de Itália, a número seis mundial beneficiou da desistência da adversária (47.º), que se lesionou no final do primeiro 'set' para vencer em uma hora e 08 minutos, com o marcador com 6-4 e 1-0 a seu favor.

Rybakina, finalista do último Open da Austrália e campeã de Wimbledon no ano passado, conquistou, assim, o segundo título WTA 1.000 na presente temporada, juntando o troféu de Roma ao título de Indian Wells.

Com a vitória de hoje, a tenista cazaque, de 23 anos, nascida em Moscovo, Rússia, deverá ascender ao quarto posto da hierarquia mundial.