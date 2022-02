Elina Svitolina escreve emocionada carta à Ucrânia: «O meu coração não pára de sangrar»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elina Monfils (@elisvitolina)

A tenista Elina Svitolina deixou nas redes sociais uma emocionada carta à Ucrânia, onde não esconde o sofrimento relativamente ao que está a acontecer no seu país natal. Natural de Odessa, onde nasceu há 27 anos, a atual 15.ª classificada no ranking WTA (ex-nº 3 do Mundo) mostra-se orgulhosa pela forma como os ucranianos estão a defender o país do invasor russo e prometeu entregar os prize-moneys dos próximos torneios em que participar ao exército do país e às missões humanitárias."Carta à minha terra-mãeEstou atualmente longe de ti, fora da vista dos que mais amo, longe da minha gente, mas o meu coração nunca esteve tão cheio da tua alma.É difícil explicar o quão especial és. Para mim és forte, bonita e única. Deste-me tudo e eu adoro cada pedaço teu: a tua cultura, a tua educação, as tuas terras, os teus mares, as tuas cidades, as tuas gentes. As minhas gentes.Minhas gentes, temo por vocês todos os dias. Estou devastada, os meus olhos não param de chorar, o meu coração não pára de sangrar. Mas estou tão orgulhosa. Ver a nossa gente, as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas crianças, eles são tão corajosos e tão fortes, a lutar para te defenderem. Eles são heróis.Comprometo-me a distribuir os prize-moneys dos meus próximos torneios para ajudar o exército e as necessidades humanitárias, para os ajudar a defender-te, o nosso país.Ucrânia, tu unes-nos, tu és a nossa identidade, tu é o nosso passado e o nosso futuro. Nós somos a Ucrânia.Que o Mundo veja isto e nos ajude a unir esforços para te protegermos.Estás nos meus pensamentos e nas minhas orações. Estás sempre comigo. Sou ucraniana. Nós somos ucranianos.Elina Svitolina, uma ucraniana orgulhosa."