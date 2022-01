Estrela Vermelha junta-se à onda de apoio a Novak Djokovic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela Vermelha juntou-se, esta quinta-feira, à onda de apoio a Novak Djokovic, tenista sérvio que se encontra retido desde ontem [quarta-feira] na Austrália, depois de as autoridades locais terem recusado o visto do atleta na chegada ao país para disputar o Open de Austrália.

"Força para o melhor! Nole, o teu Estrela está contigo", escreveu o clube nas redes sociais, utilizando uma imagem onde Djokovic aparece vestido com uma camisola do Estrela Vermelha, no seu estádio.