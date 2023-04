çEugenie Bouchard, uma das principais figuras do Oeiras Ladies Open e 298ª WTA, para o qual recebeu um wild card de última hora, foi derrotada na 2ª ronda. A competir em terra batida europeia pela primeira vez desde 2020, a canadiana de 29 anos acabou por não resistir ao primeiro embate com uma top 100, neste caso a montenegrina Danka Kovinic (72ª WTA), que triunfou por 6-3 e 7-5, em 1h48. Nos ‘quartos’, a tenista de leste encara a checa Maria Bouzkova, 1ª cabeça-de-série e 34ª.A jornada no quadro feminino do Oeiras Open fica ainda marcada pelo triunfo da jovem dinamarquesa Clara Tauson (ex-top 40 e atual 132ª, aos 20 anos) e pela derrota da veterana italiana Sara Errani (ex-top 5).