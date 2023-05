Ex-campeã de Wimbledon anuncia... entrada em site de conteúdos para adultos: «Chegou o momento que todos esperavam!»

Sofya Zhuk destacou-se no desporto antes de deixar o ténis, em 2020. Para trás ficaram, entre outros títulos, a conquista do torneio júnior de Wimbledon em 2015. Agora, irá dedicar-se a produzir conteúdo para adultos no site 'OnlyFans'."Finalmente chegou o momento que todos vocês esperavam! Haverá muito material interessante...", vincou a antiga tenista russa, citada pelo 'Bild', dando conta do porquê de ter abandonado uma modalidade de que tanto gostava."O meu corpo precisava de descansar. Eu estava com tantos problemas que nem os médicos me trataram. Eu normalmente não ingeria proteínas e, por isso, as minhas vértebras comportam-se como as de uma pessoa de 60 anos. Sempre joguei com dores terríveis, adorava o ténis, mas tinha que pensar na minha saúde", explicou.Sofya Zhuk, de apenas 23 anos, atingiu o lugar 116 do ranking WTA como máximo, com apenas 18 anos e amealhou quase 400 mil dólares a jogar profissionalmente na curta carreira.De acordo com o 'The Sun', a agora também empresária russa dedica-se a uma empresa de aluguer de bens de luxo, desde barcos a automóveis, até aviões privados.