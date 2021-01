Ex-campeã do US Open esclarece a sua orientação sexual

Bianca Andreescu, campeã do US Open em 2019, foi confrontada por um fã durante um chat no Instagram sobre a sua sexualidade.





Os tenistas estão de quarentena na Austrália, antes da disputa do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, e a canadiana resolveu promover uma conversa com alguns dos seus seguidores na internet.Quando um deles lhe perguntou se continua a ter uma namorada, dando voz aos rumores sobre a orientação sexual de Andreescu, ela fez questão de colocar um ponto final no tema. "Não sou lésbica, só para esclarecer o assunto", frisou a número 8 do Mundo, de 20 anos.