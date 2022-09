Federer encerra carreira a jogar pares: «Talvez possa jogar com o Nadal, seria um sonho»

O vencedor de 20 títulos do Grand Slam quer despedir-se a "um nível aceitável" e deu conta que "três filhos choraram" com a decisão do pai em retirar do desporto que mais ama.

Roger Federer anunciou o adeus ao ténis ao mais alto nível, após dois anos afastado por lesão, na Laver Cup. O suíço, de 41 anos, garantiu que esse jogo não irá suceder na variante de singulares mas sim em pares."Talvez possa jogar pares com o Rafa [Nadal], isso seria um sonho absoluto", apontou à SRF News, referindo-se ao grande rival da carreira e a uma possibilidade que poderá suceder na sexta-feira.