Federer: «Ter os melhores do planeta ao meu lado fez-me pensar que não me sentiria sozinho»

É este fim de semana que Roger Federer vai colocar o ponto final na sua enormíssima carreira profissional. O tenista suíço, de 41 anos, dirá adeus aos 'courts' numa partida na vertente de pares, na Laver Cup, em Londres.Em declarações esta quarta-feira aos microfones da 'Sky Sports', Roger Federer assumiu que a capital inglesa é o palco ideal para a realização da sua última partida, realçando que quer despedir-se do ténis em "modo festa" e não com uma cerimónia cheia de sentimentalismo. "Londres é o local perfeito para realizar a minha última partida. Ter os melhores jogadores do planeta da atualidade ao meu lado fez-me pensar que não me sentiria sozinho. Quando te retiras normalmente estás sozinho no court, provavelmente perdeste a tua última partida e depois toda aquela conversa emocional sobre quão o desporto significou para ti... não queria nem quero nada disso. Quero que seja um momento feliz, mais em modo de festa e espero conseguir que isso aconteça este fim de semana", atirou o suíço, um dos seis tenistas que compõem a Seleção da Europa.Novak Djokovic e Andy Murray são outros dois nomes que compõem o lado europeu, juntamente com Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal e Casper Ruud. Recém-chegados a Londres, os tenistas sérvio e escocês também falaram à 'Sky Sport' sobre o fim de semana de "emoções fortes" que se avizinha pela frente."Pessoalmente, será especial para mim estar uma última vez em campo junto do Roger e do Novak. Os dois têm sido importantes na minha carreira, mesmo com tudo o que aconteceu nos últimos anos: as lesões, com todos nós a envelhecermos... Será muito especial para mim estar uma última vez com eles na mesma equipa. Estou ansioso. Será maravilhoso", começou por dizer Andy Murray, seguido de Novak Djokovic: "Emoções fortes dentro e fora do court, particularmente por causa do Roger [Federer]. É entusiasmante. É ótimo estar aqui. Será uma oportunidade única para mim estar na mesma equipa que Rafa [Nadal], Roger e Andy [Murray], três dos meus maiores rivais. [Federer] Inspirou-nos a todos nós e certamente a muitos mais tenistas à volta do mundo inteiro para que pudéssemos sonhar um dia sermos tão bons quanto ele. Esteve no topo tantos anos. A elegância dele em campo, a forma como joga ténis é provavelmente algo sem igual na história do desporto. Os resultados falam por si. É um dos melhores jogadores da história do ténis e definitivamente um atleta que mudou o jogo de variadíssimas formas."A Laver Cup arranca esta sexta-feira e termina no domingo.