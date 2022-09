Federer vai mesmo terminar a carreira a jogar pares com Rafael Nadal na Laver Cup

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022

Roger Federer tinha dito que gostava que o último encontro da sua carreira fosse ao lado de Rafael Nadal, na Laver Cup, e o capitão da equipa europeia, Bjorn Borg, fez-lhe a vontade. O suíço vai formar dupla com o espanhol no encontro de pares diante de Jack Sock e Frances Tifaoe, um duelo que encerra a jornada de amanhã e que está a ser encarado com grande expectativa.Será o único encontro em que Federer, de 41 anos, vai participar, pois o seu joelho não lhe permite ser utilizado nos duelos de singulares nesta competição que coloca frente a frente uma equipa da Europa contra outra do resto do Mundo.O suíço, que já tinha anunciado o adeus à carreira depois desta competição, vai assim formar dupla com um tenista que foi um dos seus maiores rivais, mas ao mesmo tempo um dos maiores amigos no circuito.A Laver Cup disputa-se entre amanhã e domingo, em Londres.