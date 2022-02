Félix Auger-Aliassime é a primeira confirmação do Estoril Open 2022

Félix Auger-Aliassime, jovem canadiano de 21 anos, atual número 9 do ranking ATP, é o primeiro tenista confirmado para a sétima edição do Estoril Open, prova que se realiza entre 23 de abril e 1 de maio, nas instalações do Clube de Ténis do Estoril."Estou muito feliz por voltar este ano ao Millennium Estoril Open, passei bons momentos lá em 2018, por isso, este ano decidi ir com a minha família. Quero que descubram este grande torneio, o ambiente incrível, o maravilhoso Hotel Cascais Miragem e a receção calorosa dos fãs portugueses. Mal posso esperar por estar em Portugal e divertir-me com vocês!", referiu o jovem canadiano, em mensagem enviada ao diretor do torneio, João Zilhão.