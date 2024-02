Figo sai em defesa de Nadal e atira-se a jornalista: «O que mais te f... é que ele é rico»

Criticado em Espanha depois das declarações que proferiu numa entrevista, onde abordou o feminismo e a igualdade no desporto, Rafael Nadal recebeu o apoio de Luís Figo, que deixou uma dura mensagem a Ángeles Caballero, jornalista que numa coluna assinada no 'El País' não poupou o tenista.



Nadal, vencedor de 22 torneios do Grand Slam, não concorda que as mulheres tenham o mesmo salário que os homens. Devem ter, segundo explica, as mesmas oportunidades. "O investimento? O mesmo para homens e mulheres. Oportunidades? As mesmas. Salários, iguais? Não."



"O que é injusto é que não existe igualdade de oportunidades. Se me disseres que ser feminista é acreditar que um homem e uma mulher merecem exatamente as mesmas oportunidades, então posso dizer que sou feminista. Mas esse termo é levado ao extremo. Se estivermos a falar de coisas normais e razoáveis, então é claro que quero igualdade", disse Nadal, acrescentando que tem mãe e uma irmã. "A igualdade para mim não consiste em dar, a igualdade reside no facto de que se Serena Williams gerar mais dinheiro do que eu, então quero que Serena ganhe mais do que eu", concluiu.



A jornalista Ángeles Caballero não gostou das palavras do maiorquino e escreveu, com ironia. "É lindo aquele momento em que [Nadal] diz que tem uma irmã e uma mãe. Esperançosamente, se tiver um amigo gay ou um vizinho negro, teríamos o pacote com tudo incluído do cavalheiro ainda não desconstruído."



Luís Figo saiu em defesa de Nadal e respondeu à jornalista: "Penso que o que mais te f... é que ele é livre, rico, um dos melhores atletas de todos os tempos e que não depende de um salário para viver! Mais uma que se esconde atrás do falso progressismo…"





Yo creo que lo que más te jode es q el es libre, rico y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y no necesita la paguita para vivir!! Una más que se esconde detrás del falso progresismo… https://t.co/MTHFd39GPT — Luís Figo (@LuisFigo) February 16, 2024