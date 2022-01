Filho de Bolsonaro diz que Djokovic tornou-se "num líder mundial"

Djokovic chega ao Dubai depois de ter sido obrigado a deixar a Austrália: fãs recebem o sérvio Djokovic chega ao Dubai depois de ter sido obrigado a deixar a Austrália: fãs recebem o sérvio

Se vencesse o grand slam de Melbourne o sérvio Djokovic @DjokerNole bateria Roger Federer e se tornaria o maior campeão de grand slam de todos os tempos. Optou pela liberdade e hoje torna-se um líder mundial nesta área, enquanto vídeos bizarros da Austrália inundam a internet. pic.twitter.com/ZQ75MepjB3 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 16, 2022

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e deputado federal do país, saiu em defesa de Novak Djokovic, o tenista sérvio que foi deportado da Austrália depois de o seu visto ter sido revogado por não ter a vacina contra a covid-19."Se vencesse o Grand Slam de Melbourne, o sérvio Novak Djokovic bateria Roger Federer e tornar-se-ia no maior campeão de Grand Slam de todos os tempos. Optou pela liberdade e hoje torna-se num líder mundial nessa área, enquanto vídeos bizarros da Austrália inundam a internet", escreveu o filho do presidente brasileiro nas redes sociais.Djokovic - que tem 20 títulos em torneios do Grand Slam, os mesmos que Roger Federer e Rafael Nadal - já deixou o país e não vai poder disputar o Open da Austrália.As autoridades francesas também já fecharam as portas de Roland Garros se o tenista sérvio se mantiver intransigente relativamente à vacinação.