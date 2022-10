Fluvial Beach Tennis Tour: aldeia ruiva no mapa do circuito mundial

A praia fluvial de Aldeia Ruiva, no concelho de Proença-a-Nova, recebe entre hoje e o dia 16, quatro provas do circuito internacional de ténis de praia, o Fluvial Beach Tennis Tour.

Será a primeira vez que a renovada praia vai receber um evento internacional, mas tem sido palco frequente de outros eventos, como nos explicou Nuno Piçarra, diretor do torneio, tais como provas nacionais de ténis de praia, futevolei e até estágios da seleção de futebol de praia.

Para o presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, o Fluvial Beach Tennis Tour é uma boa oportunidade para mostrar o que de bom tem o concelho, um dos mais fustigados pelos incêndios. “Estes eventos servem precisamente para afastar a ideia de que a zona do pinhal só é ‘falada’ quando há incêndios, mas nesta zona há pessoas, paisagens, boa gastronomia e muita atividade cultural e desportiva e são precisamente eventos como este que nos ajudam a projetar uma imagem de uma região resiliente, mas ativa e que se quer apresentar como ‘o sítio certo para se viver e trabalhar’, disse-nos João Lobo, para quem o torneio é um bom cartão de visita das ofertas turísticas.

“Durante uma semana, mais de uma centena de atletas nacionais e internacionais vindos de todo o mundo, estarão na nossa região e certamente terão a possibilidade de visitar e conhecer alguns dos nossos locais turísticos, para além da promoção direta da Praia Fluvial da Aldeia Ruiva, recentemente requalificada, a juntar a todas os outros espaços balneares, aos passeios pedestres, à escalada, ao paraquedismo e para-motor, ao espaço da serra das talhadas, ao roteiro das artes, ao campo arqueológico, ao teatro, à descoberta da floresta através da ciência no centro de ciência viva, entre outros são vários os motivos de interesse para (re)descobrir o concelho de Proença-a-Nova”.



CURIOSIDADES

PRÉMIOS. As quatro provas que vão decorrer durante uma semana têm prémios diferentes, de acordo com a valorização para o ranking mundial. Duas delas têm um prize money a rondar os 4 mil euros e outras duas os 10.

PAÍSES. Os jogadores inscritos, para mais de 160 duplas (algumas repetem as provas), são oriundos de 16 países, incluindo México, Brasil, Venezuela, Chile e claro, de Portugal (12 duplas).

HORÁRIOS. Haverá competição todos os dias, das 9 às 19h30. “Que São Pedro nos ajude com o tempo. Que continue como tem estado”, desejou Nuno Piçarra.

ESTRELA. O espanhol Antonio Ramos Viera, um dos melhores jogadores de ténis de praia, será a maior vedeta a competir na Praia da Aldeia Ruiva.





Para o presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, o investimento no Fluvial Beach Tennis Tour compensa. “Mais que um custo este é um investimento que já está a ter um retorno nos alojamentos locais e restauração e certamente irá ter no comércio local. Para o futuro e tendo em conta a projeção mediática que esta prova está a ter, os próximos eventos poderão ter privados a patrocinar e apoiar em parceria com o Município esta prova”.

E o evento é para continuar? “Terá que haver sempre uma avaliação de todos os prós e contras, mas se a avaliação for positiva, como temos a expetativa que será, e contando com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis e dos privados, teremos o Fluvial Beach Tennis Tour Proença-a-Nova na Praia Fluvial da Aldeia Ruiva durante vários anos”, disse João Lobo.



Vasco Costa: «"Trata-se de um evento muito importante»

Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa (FPT), está satisfeito por levar esta vertente da sua modalidade... a novos locais.

“É um evento importante porque assinala a exploração do ténis de praia em praias fluviais e é relevante também porque Portugal já teve quatro jogadores no top 50 mundial. Neste momento só temos dois, mas tem sido uma variante com crescimento sustentável no nosso país, especialmente nos Açores onde voltaremos a disputar o Campeonato Nacional pela terceira edição seguida, a 29 e 30 de outubro”.

“Esse nacional de ténis praia iniciará, de resto, uma série de semanas com nacionais, seguindo-se os nacionais individuais de 6 a 12 de novembro no Jamor, e as provas de equipas”.