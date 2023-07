Francisco Cabral na final de pares do torneio de Bastad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, qualificou-se hoje para a final de pares em Bastad, com um triunfo em dois sets sobre os terceiros cabeças de série do torneio sueco.

Nas meias-finais, o duo luso-brasileiro, que já tinha afastado os primeiros pré-designados, venceu austríacos Alexander Erler (38.º do ranking de pares) e Lucas Miedler (41.º), por 6-2 e 6-3, em apenas 64 minutos.

Na final, Cabral (47.º) e Matos (49.º) vão defrontar os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quartos cabeças de série, ou o equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov.

Este é o melhor resultado que Cabral e Matos alcançam desde que iniciaram a sua parceria em maio, e a primeira final no circuito ATP que o português vai disputar desde que chegou à final do torneio de Banja Luka, em meados de abril.

Francisco Cabral, de 26 anos, pode conquistar o seu terceiro título de pares no circuito ATP, depois de já ter vencido o Estoril Open, ao lado de Nuno Borges, e o torneio Gstaad, com o bósnio Tomislav Brkic, ambos em 2022.