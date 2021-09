Frederico Silva recupera de set abaixo e avança para os 'quartos' em Maiorca

O tenista português Frederico Silva recuperou de um set a zero no Rafa Nadal Open by Sotheby's, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, e acedeu aos quartos de final em Maiorca, após derrotar o italiano Matteo Viola.

O jogador das Caldas da Rainha, que figura no 180.º lugar no ranking mundial de ténis, perdeu a primeira partida, ao devolver apenas dois dos três breaks sofridos, mas reagiu da melhor forma e impôs a lei do seu jogo, eliminando o transalpino em três sets, com os parciais de 3-6, 7-5 e 6-0, ao fim de duas horas e 26 minutos de encontro.

Depois de afastar o australiano Bernard Tomic na ronda inaugural e o veterano Viola, de 34 anos, 270.º colocado na hierarquia ATP, Frederico Silva, de 26 anos, vai lutar com o eslovaco Lucas Lacko (197.º ATP) por uma vaga nas meias-finais.

Assim como o número três nacional, João Sousa também assegurou a passagem aos quartos de final, com um triunfo sobre o espanhol Roberto Ortega-Olmedo, e vai medir forças na próxima jornada com o qualifier belga Michael Geerts (295.º ATP).