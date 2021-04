«Ganhei 12 mil euros para estar estar tranquilo no hotel e ir logo para casa. É perfeito»

"Não me importa nada este jogo. Tenho um jogo de pares e depois vou para casa, a duas horas de carro. Vir a estes cemitérios deprime-me. Diziam-nos que vinhamos a Monte Carlo, um dos melhores torneios do mundo e chegávamos aqui, vemos que está vazio e há um ambiente triste que nunca se viu. Sinto-me um miserável quando estou em campo. O circuito ficou podre. Mas ao menos tenho 12 mil euros. Vocês vão dizer: 'Está a falar de muito dinheiro'. Ganhei 12 mil euros para estar tranquilo no hotel e ir logo para casa. É perfeito", contou Benoit Paire.



Benoit Paire foi derrotado, este domingo, pelo australiano Jordan Thompson por 6-4, 6-7 (3) e 7-6 (5) na primeira ronda do Masters 1000 de Monte Carlo, ao fim de três horas de jogo. Na conferência de imprensa, após a partida, o tenista francês voltou a ser polémico ao destacar o facto de ganhar uma quantia siginifcativa de dinheiro, apesar do desaire numa fase inicial da prova."Não me importa nada este jogo. Tenho um jogo de pares e depois vou para casa, a duas horas de carro. Vir a estes cemitérios deprime-me. Diziam-nos que vinhamos a Monte Carlo, um dos melhores torneios do mundo e chegávamos aqui, vemos que está vazio e há um ambiente triste que nunca se viu. Sinto-me um miserável quando estou em campo. O circuito ficou podre. Mas ao menos tenho 12 mil euros. Vocês vão dizer: 'Está a falar de muito dinheiro'. Ganhei 12 mil euros para estar tranquilo no hotel e ir logo para casa. É perfeito", contou Benoit Paire.

O tenista francês lamentou a situação atual do torneio que, para ele, é um dos melhores do circuito mundial, confessando que só se sente bem em casa. "Para os ratos mortos do ténis, tenho certeza que é ótimo vir aqui. É como se eles estivessem a treinar. Para quem conhece Monte Carlo, vê-lo agora dá vontade de se atirar ao mar. Toda a gente vai dizer que é como uma vida normal, mas para mim, a vida normal é uma m**** agora. E no circuito é o mesmo. A única altura em que me sinto bem é quando chego a casa e não preciso de usar uma máscara. Sinto-me feliz lá", concluiu.