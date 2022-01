Garbiñe Muguruza diz que o caso de Djokovic 'é um show': «Não sei quem vai ganhar com isto»

A espanhola Garbiñe Muguruza, finalista do Open da Austrália em 2020, considerou em declarações ao jornal 'As' que o caso de Novak Djokovic é "uma luta que não faz sentido".A tenista, que já se encontra na Austrália a preparar-se para o torneio que arranca dia 17, diz que está vacinada e que está contente com esse facto. "Eu estou vacinada, sei os requisitos que é necessário ter e estou contente por o ter feito. Creio que mais tarde ou mais cedo todos teremos de nos vacinar, então esta é uma luta que não faz sentido", explicou Muguruza, vencedora de Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017.A espanhola, nascida na Venezuela há 28 anos, diz que não sabe ao certo quem vai ganhar com esta situação. "Não me quero meter muito neste assunto, até porque não está resolvido e não sabemos como vai terminar. Há muitas dúvidas. O que sei é que tudo o que está a acontecer é um show e não sei se beneficia o torneio, o ténis e este país. Não sei quem no final vai ganhar com tudo isto."Recorde-se que Novak Djokovic está retido num modesto hotel para imigrantes ilegais em Melbourne, depois de ter tentado entrar na Austrália sem a vacina contra a covid-19, apenas com uma isenção médica que as autoridades do país rejeitaram. O jogador sérvio, número um mundial, apelou da decisão para os tribunais e vai ser ouvido amanhã (23 horas em Portugal Continental).Djokovic, de 34 anos, quer competir no Open da Austrália, um torneio que venceu 9 vezes, incluindo nos últimos três anos. Se voltar a ganhar em Melbourne, tornar-se-á no tenista com mais títulos em torneios do Grand Slam (21), mais um do que Rafael Nadal e Roger Federer, ambos com 20.