Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gastão Elias entra em 2023 com derrota em Camberra Tenista luso cedeu na primeira ronda do Challenger na Austrália, diante do ucraniano Oleksii Krutykh (188.º do ranking mundial)





• Foto: Sara Falcão/FPT