Gonçalo Oliveira atinge 9.ª final da época

Gonçalo Oliveira não pára de ganhar! O português, número 241 do ranking ATP, rubricou ontem a 81ª vitória em 2023 e apurou-se para a sua nona final da temporada, desta feita ao seguir em frente no ITF de 15 mil dólares de Al Zahra, no Kuwait.

A defender o estatuto de primeiro cabeça-de-série, Oliveira aguentou um primeiro set equilibrado para depois se soltar e bater o georgiano Aleksandre Bakshi (856.º), por 7-6(3) e 6-2. Desta maneira, o portuense irá agora à procura do nono título do ano, já que tem um registo perfeito em finais nesta temporada, fortalecendo as suas hipóteses de ter um lugar no qualifying do Open da Austrália.

Oliveira vai agora medir forças com o búlgaro Petr Nesterov (730º), que para alcançar a final bateu o esloveno Bor Artnak (571º), com os parciais 7-6(4) e 6-2.