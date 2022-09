Gonçalo Oliveira contra Paire no Lisboa Belém Open

Gastão Elias, Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira entram hoje em ação no quadro principal do Lisboa Belém Open. Oliveira (384º ATP) passou com sucesso a fase de qualificação (derrotou o italiano Mattia Bellucci (272º) por 5-7, 6-3, 1-0 e desistência, e agora vai defrontar o francês Benoit Paire, ex-top 20 mundial (agora 165º) e o nome mais sonante a competir na prova do Challenger Tour, num duelo entre duas personalidades fortes... que promete.

Já João Domingues e Frederico Silva, dois dos portugueses que receberam wild card para o Lisboa Belém Open, foram eliminados em batalhas muitos duras no CIF, no Restelo. O oliveirense, nº 260 mundial, caiu diante do francês Alexandre Muller (152º), por 6-7(5), 6-2 e 6-3, ao passo que Silva (249º) cedeu face ao italiano Francesco Passaro (122º), por 6-4, 3-6 e 6-1.

Ainda ontem, Pedro Araújo, Duarte Vale e Jaime Faria foram eliminados na segunda e última ronda da fase de qualificação.