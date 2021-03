Gonçalo Oliveira, Gastão Elias e Nuno Borges recebem wild cards para Challenger de Oeiras I

Os tenistas portugueses Gonçalo Oliveira, Gastão Elias e Nuno Borges receberam 'wild cards' para o quadro principal do Open de Oeiras I, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que vai decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

A Federação Portuguesa de Ténis (FPT) anunciou esta quinta-feira a atribuição dos três convites a Oliveira, 296.º colocado no ranking ATP, Elias (358.º) e Borges (375.º), enquanto Tiago Cação (558.º), Luís Faria (827.º) e Pedro Araújo (1.009.º) foram contemplados com 'wild cards' para a fase de qualificação do primeiro evento dos quatro internacionais previstos para o próximo mês.

O Open de Oeiras I, entre 28 de março e 04 de abril, terá como principais cabeças de série o alemão Óscar Otte (154.º ATP), o eslovaco Filip Horansky (175.º), o francês Enzo Couaccaud (185.º), o indiano Ramkumar Ramanathan (195.º), o norte-americano Ernesto Escobedo (205.º), os argentinos Andrea Collarini (215.º) e Sebastian Baez (216.º) e o marroquino Eliot Benchetrit (240.º).

"É ótimo voltar a jogar torneios deste escalão, especialmente em Portugal, mais precisamente neste palco [Centralito] que é único no mundo, um dos lugares mais bonitos para se jogar ténis. Estou feliz e espero que corra bem à comitiva lusa", afirmou Gastão Elias, que fechou a última temporada e iniciou esta época a jogar torneios da Federação Internacional de Ténis (ITF), agradecendo ainda o trabalho da FPT na organização dos dois eventos masculinos e dois femininos a realizar em Portugal.

Já Vasco Costa, presidente da FPT, destacou o "grande orgulho de voltar a organizar provas deste nível no Jamor, onde chegou a decorrer o Estoril Open, e reavivar este complexo maravilhoso com a realização destes torneios de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que estavam programados para o ano passado mas, dada a pandemia, foram adiados para este ano, e um ITF feminino de 60 mil dólares que vai contar com jogadoras de bastante qualidade."

Naquele que é o verdadeiro mês do ténis, como apelida a FPT, o Complexo Desportivo do Jamor vai receber o Oeiras Open I, o Oeiras Open II, de 04 a 11 de abril, o Oeiras Ladies Open, de 11 a 18 de abril, e o Oeiras Magnesium K Active Ladies Open, de 18 a 25 de abril, este último no Clube Escola de Ténis de Oeiras.