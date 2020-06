Goran Ivanisevic defende Adria Tour: «Quem pode ter certeza de que o contágio começou aí?»

A discussão em torno do Adria Tour e dos casos positivos à covid-19 que se deteraram na sequência da realização do torneio continua. Depois da chuva de críticas a Djokovic e à organização da prova, Goran Ivanisevic quebra o silêncio para defender o n.º 1 do ranking ATP e o evento.





"Agora é fácil, criticar e ser os mais inteligentes do Mundo. Novak tentou algo grande, algo humanitário, depois que todos termos ficado em isolamento durante 3 meses. Posso aceitar as críticas de que não era necessário andar em festas em Belgrado, mas ninguém foi obrigado a sair, a divertir-se, a dançar, a 'curtir' a música", afirmou o treinador de Djokovic ao 'Sportklub', lançando outra questão ao debate."E quem pode ter certeza de que o contágio começou aí? Marko Paniki, treinador de fitness de Novak Djokovic, não estava na festa, e acusou positivo. Eu estive com o Novak em Belgrado todos os dias, assim como em Zadar, ele está positivo à covid-19 e eu não. Alguém pode me explicar isso?", questinou Goran Ivanisevic, dando outro exemplo: "Ou como é possível que Miljan Amanovic, fisioterapeuta de Novak, tenha tratado o cotovelo de Grigor Dimitrov em Zadar, mais de que uma vez, e o seu teste também foi negativo."