Grigor Dimitrov vence torneio de Brisbane

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov conquistou hoje o primeiro título desde 2017, ao vencer na final do torneio de Brisbane o dinamarquês Holger Rune, em dois sets.

O tenista de 32 anos impôs-se ao oitavo jogador mundial, de 20 anos, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, em duas horas e 17 minutos.

Atual 14.º classificado da hierarquia ATP, Dimitrov inicia a época com o nono título da carreira, o primeiro desde que venceu as ATP Finals, no final de 2017, ano em que chegou às meias-finais do Open da Austrália.

Antigo número três mundial, o búlgaro está de regresso ao seu melhor nível a uma semana do arranque do primeiro Grand Slam da época.