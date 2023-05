Holger Rune e Daniil Medvedev vão medir forças no Masters 1.000 de Roma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dinamarquês Holger Rune e o russo Daniil Medvedev vão discutir o título do Masters 1.000 de Roma em ténis, no domingo, depois de terem superado nas meias-finais o norueguês Casper Ruud e o grego Stefanos Tsitsipas, respetivamente.

Num dia marcado pela chuva na capital de Itália, Rune, sétimo colocado da hierarquia ATP, perdeu o primeiro parcial no 'tie-break' por 6-7 (2-7), mas viria a impor-se por 6-4 e 6-2 e virar o resultado diante do oponente (quarto do ranking), ao fim de duas horas e 43 minutos.

No que diz respeito ao confronto direto, esta foi a primeira vitória de Rune sobre o arquirrival Ruud, que já superou o dinamarquês em quatro ocasiões, a última das quais nos quartos de final da passada edição de Roland Garros, em França, onde trocaram acusações e discutiram em court.

Esta será a terceira final de um torneio Masters 1.000 para o jovem dinamarquês, de 20 anos, após a derrota em Monte Carlo, já este ano, e da vitória em Paris, na temporada passada.

Mais tarde, foi a vez de Medvedev (3.º) ultrapassar Tsitsipas (5.º), finalista da passada edição, com um duplo 7-5, após quase duas horas de encontro. O duelo entre o russo e o grego sofreu uma interrupção de mais de quatro horas, por culpa da chuva.

Medvedev, cuja 'aversão' por terra batida é sobejamente conhecida e declarada, atinge, assim, a final do Masters 1.000 transalpino, a maior da sua carreira nessa superfície.