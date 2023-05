Hugo Gaston multado em 144 mil euros por conduta antidesportiva

O tenista francês Hugo Gaston foi multado em 144.000 euros por conduta antidesportiva durante o encontro com o croata Borna Coric, da segunda ronda do Masters 1.000 de Madrid, noticia esta segunda feira a AFP, citando fonte do circuito masculino.

Gaston, 108.º classificado do ranking mundial, foi considerado culpado de ter atirado, propositadamente, uma segunda bola durante uma jogada com Coric, número 16 do mundo, a fim de levar o árbitro a ordenar a repetição do ponto, no encontro realizado em 28 de abril.

A razão para o valor elevado da multa relaciona-se com o facto de Gaston ser reincidente em comportamento antidesportivo e com o agravamento da moldura sancionatória para este tipo de infrações, que entrou em vigor este ano e prevê o acréscimo de 100% no valor da multa por cada infração na mesma época desportiva.