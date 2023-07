Iga Swiatek conquista quarto título da época em Varsóvia

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, conquistou este domingo o quarto título do ano ao vencer a alemã Laura Siegemund por expressivos 6-0 e 6-1 na final do torneio de Varsóvia.

Pouco depois de ter completado o encontro das meias-finais frente a Yanina Wickmayer, interrompido no sábado devido à falta de luz natural, com um triunfo por 6-1 e 7-6 (7), a tenista da casa regressou ao court para derrotar a 153.ª jogadora do ranking WTA em apenas uma hora e oito minutos.

Natural de Varsóvia, Iga Swiatek, de 22 anos, ergueu diante do seu público o quarto troféu da temporada, em que também se sagrou campeã em Roland Garros, Doha e Estugarda.

A polaca conta agora com 15 títulos no seu palmarés, no qual se destacam os quatro do Grand Slam: três em Roland Garros (2020, 2022 e 2023) e um no Open dos Estados Unidos (2022).