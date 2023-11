Iga Swiatek conquista WTA Finals e termina ano como número um mundial

A tenista polaca Iga Swiatek conquistou esta segunda-feira as WTA Finals, depois de derrotar a norte-americana Jessica Pegula na final, um resultado que lhe vai permitir terminar a temporada no topo do ranking mundial.

Após um torneio de final de temporada quase perfeito em Cancun, Swiatek, que chegou ao México na segunda posição da hierarquia, derrotou Pegula, quinta do mundo, por 6-0 e 6-1, em apenas 59 minutos.

A polaca conquistou o sexto torneio da temporada, segundo consecutivo, e o 17.º da carreira, terminando a época com uma série de 11 vitórias consecutivas.

Num percurso em que eliminou vencedoras de três torneios do Grand Slam esta temporada - Aryna Sabalenka (Open da Austrália), Coco Gauff (US Open) e Marketa Vondrousova (Wimbledon) -, Swiatek não cedeu qualquer set e apenas perdeu 20 jogos de serviço, um recorde desde que as WTA Finals se jogam com uma fase de grupos.

Aos 22 anos, Swiatek é a tenista mais jovem a conquistar as WTA Finals, desde que a checa Petra Kvitova venceu em 2011, e é a segunda polaca a vencer o torneio de fim de temporada, sucedendo a Agnieszka Radwanska (2015).

Antes a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva conquistaram o torneio de pares, depois de derrotarem a norte-americana Nicole Melichar-Martinez e a australiana Ellen Perez, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 38 minutos.