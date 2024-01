Jannik Sinner: «Era muito melhor no esqui do que no ténis»

Jannik Sinner (quarto do ranking mundial) conquistou este domingo o primeiro título do Grand Slam da sua carreira, ao bater o russo Daniil Medveded (segundo da hierarquia), na final do Open da Austrália.O italiano de 22 anos, natural da região de South Tyrol, no norte de Itália, começou a praticar esqui, ténis e futebol desde tenra idade sempre com o ténis como a terceira prioridade. Dos 8 aos 12 anos foi um dos melhores esquiadores juniores da Itália, vencendo um campeonato nacional de slalom gigante aos 8 anos e conquistando o vice-campeonato nacional aos 12.Aos 13 anos abandonou o esqui e o futebol para se dedicar ao ténis e saiu de casa para treinar com Riccardo Piattiin, que já fez parte da equipa técnica de jogadores como Novak Djokovic e Richard Gasquet."Era muito melhor no esqui do que no ténis. Mudei porque para mim esquiar não é um jogo. Trata-se de tentar descer o mais rápido possível. No ténis, podemos cometer erros e ainda assim encontrar uma maneira de vencer", admitiu numa entrevista à Interview Magazine.Sinner, que sempre foi grato aos pais por permitirem que ele saísse de casa quando criança para perseguir o seu sonho, e agradeceu à família na cerimónia após a vitória no Grand Slam australiano."Queria que toda a gente tivesse os meus pais. Eles sempre me deixaram escolher o que eu quisesse. Quando era mais novo, fiz outros desportos e eles nunca me puseram pressão. Espero que todas as crianças quanto possível possam ter esta liberdade", contou.Autora: Beatriz Euzébio