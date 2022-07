Jannik Sinner surpreende Alcaraz para vencer torneio de Umag

O tenista italiano Jannik Sinner contrariou este domingo o favoritismo do 'prodígio' espanhol Carlos Alcaraz na final do torneio de Umag para conquistar o sexto título da carreira e o primeiro em terra batida, impondo-se em três sets.

Décimo jogador mundial, o italiano de 20 anos prevaleceu no duelo com Alcaraz, vencendo por 6-7 (5-7), 6-1 e 6-1, em duas horas e 26 minutos, para erguer o seu primeiro troféu da temporada.

A disputar a primeira final deste que venceu o torneio de Antuérpia em meados de outubro de 2021, Sinner juntou o título na terra batida croata também aos de Sófia (2020 e 2021), Washington (2021) e Melbourne 1 (2021).

Já o número cinco mundial, que defendia o título em Umag, perdeu a segunda final consecutiva, depois de no domingo passado ter 'caído' diante do bem menos credenciado Lorenzo Musetti no derradeiro encontro do torneio de Hamburgo.

Apesar da derrota, o espanhol de 19 anos, que procurava o sexto título da carreira e o quinto da temporada, vai subir ao quarto posto mundial, o seu melhor 'ranking' de sempre, na segunda-feira, quando a hierarquia ATP for oficialmente atualizada.