Jiri Lehecka e Jelena Ostapenko conquistam torneio de Adelaide

O tenista checo Jiri Lehecka e a letã Jelena Ostapenko conquistaram este sábado o torneio de Adelaide, na Austrália, ao vencerem o britânico Jack Draper e a russa Daria Kasatkina, respetivamente.

Na final do quadro masculino, Lehecka, 32.º do ranking mundial, garantiu o seu primeiro título ATP, ao bater Draper, 62.º, por 4-6, 6-4 e 6-3, num encontro que durou duas horas e oito minutos.

Esta era a segunda final dos dois tenistas de 22 anos, com Draper a continuar sem conseguir conquistar o seu primeiro título.

Lehecka tornou-se o primeiro checo a conquistar um título ATP desde que Jiri Vesely venceu em Pune em 2020, garantindo uma subida ao 23.º lugar da hierarquia mundial.

Jelena Ostapenko, 12.º do mundo, venceu o sétimo torneio WTA, depois de vencer Daria Kasatkina, 15.ª, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 14 minutos.

Com este triunfo, Ostapenko garantiu o regresso ao top-10 mundial pela primeira vez em mais de cinco anos - a vencedora de Roland Garros em 2017 não estava entre as 10 primeiras do ranking desde setembro de 2018.

O torneio de Adelaide serviu de preparação para o Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, que começa no domingo.