João Domingues entra no quadro principal do ATP 500 do Rio de Janeiro

O tenista João Domingues garantiu este domingo a presença no quadro principal do ATP 500 do Rio de Janeiro, que começa a ser disputado nesta segunda-feira no Jockey Clube do Rio. O número 3 nacional derrotou o italiano Federico Gaio, por 3-6, 7-6 e 7-5.





Domingues entra assim no quadro principal do torneio, juntamente com Pedro Sousa, que foi derrotado na final do ATP 250 de Buenos Aires, para Casper Ruud, mas que ainda não está confirmado que participe devido a problemas físicos. E o sorteio ditou que Domingues vai defrontar o seu compatriota na 1.ª ronda.No final do encontro com o italiano, João Domingues falou comsobre ter conseguido chegar ao quadro principal do torneio. "Era um dos objetivos traçados. Estou muito feliz como dei a volta ao encontro. Acho que o Gaio começou muito bem, mas eu consegui encontrar-me e dar a volta ao jogo. Consegui fazer mais o meu jogo, lutei bastante e a recompensa foi ter ganho no final".O oliveirense falou ainda do momento do ténis português, principalmente com Pedro Sousa que conseguiu chegar à final de um torneio ATP. "Foi muito bom e obviamente é melhor ainda para a modalidade. O bom é que não fica só o João Sousa sobrecarregado para fazer bons resultados. Já tivemos o Frederico Gil numa final e agora tivemos o Pedro. É sinal de que o ténis em Portugal está a evoluir. Temos bons jogadores, mas temos que continuar a trabalhar para alcançar ainda melhores objetivos. Temos qualidade para mais", finalizou.