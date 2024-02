João Sousa convoca imprensa para revelar decisão sobre o seu futuro

João Sousa convocou a comunicação social para uma conferência de imprensa a realizar no próximo dia 27, no Complexo de Ténis do Jamor para falar sobre "a sua situação atual e as suas atividades previstas para 2024".O vimaranense, que fará 35 anos no próximo mês, poderá anunciar o final da carreira para depois do Estoril Open, torneio que se disputa de 31 de março a 7 de abril, podendo então este ser o último que disputará