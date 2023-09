João Sousa é cabeça de cartaz do Braga Open

João Sousa, vencedor de quatro torneios do circuito ATP e antigo número 28 do ranking mundial, vai marcar presença na quinta edição do Braga Open, prova do circuito challenger que decorre entre 24 de setembro e 1 de outubro no Clube de Ténis de Braga.

Em comunicado de imprensa, a organização, que destaca João Sousa como "o melhor tenista português de sempre", anunciou também a presença de Gastão Elias, número 351 do ranking ATP. Ambos os atletas receberam um wildcard – um convite para o quadro principal de singulares.

João Sousa regressa a Portugal após a participação na Taça Davis, onde a Seleção portuguesa venceu a Áustria. Para além dos dois tenistas nacionais, foram também anunciadas as presenças do húngaro Zsombor Piros, do espanhol Pedro Martínez, do cazaque Timofey Skatov e do italiano Flavio Cobolli.