João Sousa eliminado na estreia no challenger de Orleans em ténis

O tenista João Sousa, número dois português, foi esta terça-feira afastado na primeira ronda do challenger de Orleans, torneio de categoria 125 que está a decorrer em França, ao perder com o belga Ruben Bemelmans.

O vimaranense, que esta semana figura no 182.º lugar do 'ranking' ATP, foi eliminado pelo adversário, de 33 anos, número 222 na mesma hierarquia, em três renhidos 'sets', pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, ao cabo de duas horas e 22 minutos.

Depois de ter cedido o parcial inaugural, João Sousa ainda conseguiu recuperar com um break na segunda partida e levar o encontro a terceiro set. Uma quebra de serviço no quinto jogo deitou, contudo, as ambições do minhoto por terra e o belga assegurou a manutenção em prova.

Enquanto João Sousa, derrotado há uma semana nos quartos de final do challenger de Biel, vai viajar para os Estados Unidos, onde vai disputar a fase de qualificação do Masters 1.000 de Indian Wells, Ruben Bemelmans vai defrontar na segunda ronda o vencedor do encontro entre o alemão Daniel Masur e o francês Pierre-Hugues Herbert.