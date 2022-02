João Sousa está de volta às finais: «Passou-me muita coisa pela cabeça nestes dois anos»

João Sousa apurou-se este sábado para a final do ATP 250 de Pune, na Índia, e no final do encontro frente ao sueco Elias Ymer, que se prolongou por mais de três horas, o tenista português não podia estar mais feliz."Isto significa muito. Passei por momentos difíceis, estes dois anos foram muito complicados, passou-me muita coisa pela cabeça", começou por explicar João Sousa.Depois, falou do ambiente no court e dos três match-points que salvou. "Este ambiente foi incrível, é por isto que gostamos de jogar ténis. Muito obrigado. Os três match-points? Continuei a acreditar e de alguma forma encontrei maneira de dar a volta."Sobre a final de amanhã, diante do finlandês Emil Ruusuvuori, português recordou um encontro entre ambos em Estugarda. "O Emil é um grande jogador vai ser um jogo duro. Vou recuperar o melhor possível para amanhã dar boa luta e este público poder desfrutar."