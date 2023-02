João Sousa na terceira ronda do torneio de Córdoba com duas reviravoltas

O tenista português João Sousa, 162.º do ranking mundial, garantiu esta quinta-feira a presença nos quartos de final do torneio argentino de Córdoba, ao vencer, com duas reviravoltas, o chileno Cristian Garin em dois sets.

João Sousa, que na quarta-feira tinha regressado aos triunfos no quadro principal de um torneio desde o Open dos Estados Unidos, no final de agosto passado, esteve a perder frente ao 104.º da hierarquia os dois parciais por 5-3, mas deu a volta em ambas as ocasiões, triunfando no primeiro por 7-5 e no segundo após o 'tie-break' por 7-6 (8-6), em duas horas e quatro minutos.

O número dois nacional, de 33 anos, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro de hoje entre o espanhol Alberto Ramos-Vinolas, 54.º do ranking, e o sérvio Dusan Lajovic, 89.º do mundo.

João Sousa deverá entrar ainda hoje em campo para participar na primeira ronda da variante de pares, em que faz equipa com o brasileiro Marcelo Melo, defrontando os cazaques Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov.