João Sousa perde com Nuno Borges em Vale do Lobo

João Sousa (66.º do ranking ATP) foi esta sexta-feira derrotado por Nuno Borges (596.º). O jovem de 23 anos surpreendeu o melhor tenista português por 7-6 (3) e 6-3, avançando para as meias-finais da primeira etapa do circuito sénior da Federação, em Vale do Lobo, no Algarve.





"Ainda estou um bocadinho estupefacto. Não sabia se ia aguentar o ritmo até ao fim mas estou muito feliz por ter conseguido vencer. Ainda estou a tentar assimilar o que aconteceu. Tivemos parados durante muito tempo devido a pandemia, por isso sabia se teria alguma oportunidade de vencer seria agora", comentou Nuno Borges, nas entrevistas rápidas da Sport TV após o jogo no Algarve.