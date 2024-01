João Sousa realça potencial de Nuno Borges: «Estamos muito orgulhosos com o que ele fez»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa apontou esta segunda-feira para a capacidade de Nuno Borges, que atingiu os oitavos de final do Open da Austrália , em manter o ténis português na elite mundial durante os próximos anos.

"Eu e todos os portugueses estamos muito orgulhosos com o que o Nuno fez. Tem claramente o potencial para progredir e para o ténis português se manter na elite mundial", afirmou aos jornalistas o atleta de 34 anos, que atingiu em 2016 o 28.º posto do ranking ATP, o mais alto do ténis luso.

João Sousa falava durante o Nazaré Big Wave Challenge, prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), que hoje decorre na Praia do Norte.

Nuno Borges, que ocupa o 69.º lugar do ranking mundial, foi eliminado hoje nos oitavos de final do Open da Austrália pelo russo Daniil Medvedev, terceiro da hierarquia mundial, em quatro sets.

O tenista natural da Maia não conseguiu contrariar o favoritismo de Medvedev, duas vezes finalista do 'major' australiano, em 2021 e 2022, que venceu em três horas e sete minutos por 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-1.

Apesar da derrota, Borges fez história ao ser o primeiro português a alcançar uma vaga nos oitavos de final do quadro de singulares do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Borges tornou-se ainda o segundo tenista português entre os 16 melhores jogadores de um 'major', depois João Sousa ter chegado à quarta ronda no Open dos Estados Unidos, em 2018, e em Wimbledon, em 2019.