João Sousa sobe sete lugares no ranking mundial

O português João Sousa, que chegou aos quartos de final do torneio de Bastad, subiu sete lugares e é 49.º classificado no 'ranking' mundial de ténis, numa lista em que o sérvio Novak Djokovic é líder destacado.O tenista vimaranense, que tem como melhor posição na hierarquia mundial um 28.º lugar, em maio de 2016, conseguiu agora em duas semanas progredir 20 lugares, depois de ter competido em Wimbledon e em Bastad.O 'top 10' da classificação mantém-se praticamente inalterado, com Djokovic na frente, seguido por Rafael Nadal e Roger Federer, enquanto Daniil Medvedev e Fábio Fognini trocaram de posições, nono e 10.º, respetivamente.Esta semana João Sousa compete no torneio suíço de Gstaad, defrontando na terça-feira o belga Steve Darcis (198.º do mundo).Pedro Sousa desceu quatro lugares para o 113.º, João Domingues subiu duas posições para a 170.ª, Gonçalo Oliveira ocupa o 252.º posto, enquanto Frederico Silva o 298.º, ainda à frente de Gastão Elias, protagonista de uma ascensão de 21 lugares, para o 322.º.Em femininos, a australiana Ashleigh Barty continua líder, à frente da japonesa Naomi Osaka e da checa Karolina Pliskova.