João Sousa vai treinar com Medvedev

Depois de passar mais de dois meses em Guimarães pela primeira vez desde os seus 15 anos, João Sousa, agora com 31 e estatuto de melhor tenista português de sempre, reencontrou-se esta semana com o seu treinador Frederico Marques em Lisboa para o início de uma nova fase de ‘desconfinamento tenístico’. “Vamos estar pelo menos 15 dias em Lisboa até haver, no dia 10, uma atualização do ATP. Estamos a fazer uma preparação para recomeçar em agosto, mas tudo depende daquilo que for decidido”, contou-nos Marques, confirmando uma reunião decisiva na quarta-feira.

Sousa, que está a treinar em hardcourt ainda com esperança de jogar o US Open, tem planeadas depois semanas de treino e competição em Espanha e França. “Vamos primeiro para Barcelona e depois temos um torneio em Alicante [com Carreño e De Minaur] no início de julho. A partir do dia 10 iríamos para França, para estar com o Medvedev [5º ATP]. Ainda existe a possibilidade de competir num torneio em que ele também jogue. Não descartamos os torneios da Federação portuguesa, mas não são a prioridade. O João está bem fisicamente. Melhor do que estava antes da paragem.”