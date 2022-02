João Sousa volta a uma final ATP em Pune

João Sousa apurou-se este sábado para a final do torneio de Pune, de categoria 250, a mesma do Estoril Open. O tenista vimaranense, 137.º no ranking mundial, derrotou nas meias-finais do torneio indiano o sueco Elias Ymer (163.º ATP), por 5-7, 7-6 (4) e 7-5, em 3h15 e depois de salvar três match-points.Na final de amanhã o português, de 32 anos, vai defrontar o finlandês Emil Ruusuvuori (87.º ATP), que levou a melhor na outra meia-final sobre o polaco Kamil Majchrzak (95.º), por 6-3 e 7-6 (0).Trata-se da 11.ª final da carreira de João Sousa e a 13.ª da história do ténis português, que para além das do vimaransen contou apenas com a de Fred Gil no Estoril Open 2010 e a de Pedro Sousa em Buenos Aires 2020.