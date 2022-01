John Isner e Nick Kyrgios manifestam apoio a Novak Djokovic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista norte-americano John Isner e o australiano Nick Kyrgios manifestaram esta sexta-feira o seu apoio a Novak Djokovic e exigiram mais humanidade às autoridades australianas, que cancelaram o visto do sérvio por não ser vacinado contra a covid-19.

"O que Novak [Djokovic] está a passar não é bom. Não há justificação para o tratamento que está a receber. Ele cumpriu as regras, deixaram-no entrar na Austrália e agora o detêm contra a sua vontade. É uma pena", afirma Isner na sua conta pessoal no Twitter.

Nick Kyrgios deixou de lado as suas recentes quezílias com o sérvio e exigiu uma atitude melhor para com "um campeão" e "acima de tudo um ser humano" na sua conta na rede social Twitter.

"Claro que acredito que devem ser tomadas medidas contra a covid-19. Fui vacinado, para o bem dos outros e para precaver a saúde da minha mãe, mas como estão a lidar com Novak [Djokovic] não me parece bem", refere o australiano.