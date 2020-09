Juíza que levou bolada de Djokovic ameaçada de morte: «Vais juntar-te ao teu filho»

Laura Clark é o nome da juíza de linha que foi atingida com uma bolada por Novak Djokovic durante o US Open. A identidade foi revelada pelo 'The Owensboro Times', jornal da terra natal de Laura.



O ato involuntário do tenista sérvio motivou mesmo a sua desqualificação do torneio do Grand Slam. Uma decisão da arbitragem que caiu mal junto dos fãs de Djokovic. Conhecida a identidade de Laura Clark, a juíza foi obrigada a fechar a sua página de Instagram, depois de ter recebido centenas de mensagens insultuosas, incluindo várias ameaças de morte. Mas houve uma delas que foi particularmente ofensiva.



Em 2008, Laura Clark viu o filho, de apenas 25 anos, falecer num trágico acidente de bicicleta. Uma das mensagens, referia-se a esse acontecimento. "Não te preocupes porque em breve vais juntar-te ao teu filho", escreveu um utilizador da rede social.



Outra das mensagens insinuava que Laura estava alcoolizada e que exagerou largamente na reação à bolada que a atingiu. "Podes beber litros de álcool mas não podes sobreviver a uma bola de ténis? Que má encenação, não tens vergonha!", escreveu outro utilizador.





