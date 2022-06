Kaichi Uchida conquista segundo título 'challenger' no Oeiras Open 3

O tenista japonês Kaichi Uchida conquistou este domingo o seu segundo título 'challenger' no Oeiras Open 3, que decorreu no complexo de ténis do Jamor, depois de bater na final o belga Kimmer Coppejans em dois 'sets'.

O nipónico, que figura no 258.º lugar no 'ranking' ATP, superou o adversário, número 339.º na mesma tabela, ao fim de uma hora e 28 minutos, com os parciais de 6-2 e 6-4, para alcançar o seu segundo troféu no ATP Challenger Tour, após a vitória no Rio de Janeiro, em 2021.

Depois de perder apenas um 'set' no percurso até à final, Kaichi Uchida, antigo número três mundial de juniores, salvou os quatro pontos de 'break' que enfrentou diante Coppejans, antigo 'top 100' mundial, e voltou a brilhar pela terceira vez em Portugal, onde venceu há um ano dois torneios ITF, em Loulé e Vale do Lobo.

Graças ao triunfo de hoje no 'court' central do Jamor, o tenista japonês, de 27 anos, vai escalar no 'ranking' mundial, colocando-se à porta do 'top 200'.