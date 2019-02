Kvitova recorda um dos piores dias da vida: «Cortou-me todos os dedos da mão»

Petra Kvitova explicou ao detalhe o dia em que um assaltante lhe entrou em casa e lhe provocou graves ferimentos numa mão - a esquerda, aquela com que bate na bola -, que a afastaram mesmo dos courts durante vários meses. Durante o julgamento do alegado ladrão, a tenista checa contou que os dedos da sua mão esquerda foram "todos cortados" e que ainda hoje, passados mais de dois anos, sofre as sequelas, apesar de ter voltado ao ativo.De acordo com o testemunho de Kvitova em tribunal, o suspeito fez-se passar por um canalizador e foi no momento em que foi ligar a água quente na banheira, como lhe foi pedido, que se viu ameaçada com uma faca ao pescoço. "Agarrei na parte da lâmina com a mão esquerda, tirei-lhe a faca, caí no chão e vi que havia sangue por todo o lado", começou por dizer a tenista, que tentou chegar ao telemóvel mas viu o mesmo ser afastado pelo assaltante. Para se salvar, ofereceu-lhe todo o dinheiro que tinha consigo naquele momento e o ladrão acabou por sair.Depois, tomou noção da gravidade do problema: "Todos os dedos da minha mão tinham sido cortados e os nervos no polegar e indicador afetados. Ainda hoje, não tenho total mobilidade e não tenho sensibilidade nas pontas desses dedos...", confessou a tenista. O suspeito enfrenta uma pena até 12 anos de prisão, caso seja condenado.