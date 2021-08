Kyrgios e a saúde mental: «Agora está na moda mas o que me aconteceu foi 20 vezes pior»

Nick Kyrgios foi desafiado a comentar o sucedido à ginasta Simone Biles e à tenista Naomi Osaka, que assumiram ter problemas de saúde mental, mas o tenista australiano contou que passou por situações bem piores.





"Agora está na moda falar de saúde mental, mas o que aconteceu comigo foi 20 vezes pior", disse o jogador no 'media day' do torneio de Washington."Aconteceu-me algo semelhante à Osaka, mas comigo foi pior. Elas têm boa imprensa, não recebem mensagens de ódio ou multas históricas", considerou.E prosseguiu: "Este desporto esteve muito perto de me levar a um sítio escuro, mentalmente foi difícil e tinha apenas 18 anos. Era um dos jogadores mais conhecidos na Austrália e um dos mais criticados pelos meios de comunicação social. Agora tenho 26 e sou suficientemente maduro para saber que é tudo uma merda."