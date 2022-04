Kyrgios anuncia regresso a Roland Garros porque a namorada quer ir a Paris

Depois de ter defendido no podcast 'No Boundaries', em novembro do ano passado, que o torneio de Roland Garros "deve pura e simplesmente ser suprimido do calendário", Nick Kyrgios anunciou que vai disputar o torneio do Grand Slam francês em 2023 porque a namorada quer ir a Paris.O polémico tenista australiano não pisa há quatro anos os courts da catedral da terra batida, mas agora que namora (desde dezembro) com Costeen Hatzi, de 21 anos, quer voltar porque a companheira "quer ir a Paris".O tenista não participará na edição deste ano porque Costeen tem compromissos pessoais na Austrália."No próximo ano vou a Paris, anuncio agora. Vou a Roland Garros", contou o tenista, de 26 anos, ao jornalista especializado em ténis, Blair Henley."Não jogo lá há quatro anos, mas vou voltar porque a minha namorada quer visitar Paris", acrescentou.Kyrgios explicou que vai passar grande parte do resto de 2022 na Austrália porque quer dar prioridade à família...