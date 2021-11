Kyrgios compara Federer a Michael Jordan e atira sobre Roland Garros: «Do pior que já vi»

Polémico como sempre, Nick Kyrgios voltou a tecer considerações sobre o mundo do ténis no podcast 'No Boundaries', onde não poupou nada nem ninguém.Quando lhe perguntaram sobre os torneios do Grand Slam, arrasou Roland Garros. "No Open da Austrália a pressão é enorme. Toda a gente espera muito de mim. Nos treinos, se me escapa um 'f...' cai-me toda a gente em cima. Não posso fazer nada, é brutal. Roland Garros deviam tirá-lo do calendário, é o pior torneio do Grand Slam que já vi. Eu gosto de Wimbledon, até as pessoas que não seguem o ténis conhecem o torneio. É o que tem mais prestígio", referiu, em declarações citadas pelo jornal 'L'Équipe'.Depois elogiou Federer e comparou-o com Djokovic e Nadal. "Para mim é o Michael Jordan do ténis, o que ele conseguiu com os fãs, com as crianças... Dos três creio que o Federer é o mais admirado pelas crianças, ao nível global foi o que mais fez para mudar a modalidade. A sua retirada será má para o ténis, para os patrocinadores e para os outros. Sem Federer não haverá Djokovic nem Nadal, porque eles estavam a persegui-lo."E quem é para Kyrgios o melhor da história? "Diria o Federer. É o jogador mais influente, o seu estilo de jogo foi copiado. No circuito há miúdos como o Dimitrov que literalmente copiaram o jogo do Federer. Colega, encontra o teu próprio estilo! Ninguém joga como o Djokovic, toda a gente imita o Federer. Até eu imito o seu serviço às vezes. Se o Djokovic ganhar outro Grand Slam, acho que ele vai continuar."