Kyrgios e o caso Djokovic: «Sinto-me envergonhado como deportista australiano»

A recuperar do resultado positivo à Covid-19, Nick Kyrgios comentou o caso que envolve Djokovic."Sabemos que a imprensa gosta de criar novelas de merda com a minha história e com o que acontece com o Novak. Sinto-me envergonhado como deportista australiano que vi o que ele fez por nós e pelo desporto. Simplemente não creio que seja correcto como estamos agindo, mas a imprensa gosta de fazer isto, agrada-lhe dividir", referiu.O Open da Austrália começa na próxima segunda-feira, mas a novela em torno da entrada de Novak Djokovic no país sem estar vacinado contra a covid-19 parece estar longe do fim. Depois de um juiz ter anulado a decisão do governo de cancelar o seu visto, o tenista sérvio pode mesmo assim acabar por perder a autorização de permanência no país por alegadamente ter mentido no preenchimento do questionário à chegada à Austrália.Djokovic disse que não tinha viajado nos 15 dias anteriores à partida para Melbourne, mas o tenista não só foi fotografado ao lado de Petar Djordjic, jogador de andebol do Benfica, a 24 de dezembro, em Belgrado, como depois passou o final do ano em Marbella, a preparar a participação no open australiano. Voou para Melbourne a partir de Espanha, com escala no Dubai.